رسميا، مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد جوارديولا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تمديد عقد مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مساء اليوم الخميس، بعد ما أثيرت التكهنات حول مصيره بنهاية الموسم الحالي.

جوارديولا مستمر مع مانشستر سيتي حتى 2027

وكشف النادي الإنجليزي مانشستر سيتي في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، توقيع جوارديولا على عقد جديد، يبقيه في ملعب الاتحاد لموسم آخر على الأقل.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد المدرب الإسباني، الذي ارتبط بتدريب منتخبي إنجلترا والبرازيل، في الصيف القادم، لكن السيتي أقنعه بالبقاء لعام آخر.

وأوضح بيان مانشستر سيتي أن عقد جوارديولا الجديد سيمتد حتى يونيو 2027، مما يعني توقيعه لمدة موسمين فقط.

ونشر مانشستر سيتي، مقطع فيديو يظهر خلاله جوارديولا قائلا "لن أرحل، يمكنني التأكيد على ذلك"، معلقا عليه بعبارة "الرحلة مستمرة".

وتولى جوارديولا، منصب المدير الفني للفريق السماوي في صيف 2016، ليقوده خلال السنوات الماضية، لحصد 18 لقبا.

وحقق السيتي في عهد جوارديولا 6 ألقاب للبريميرليج، فضلا عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي.

للتذكير فإن المدرب بيب جوارديولا لا يعيش أفضل أيامه خلال الفترة الأخيرة مع مانشستر سيتي، حيث تعرض معه لأربع هزائم متتالية، وهو الأمر الذي يحدث له لأول مرة مع الأندية التي دربها، وجاءت هذه الهزائم على يد توتنهام هوتسبير في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى خسارة واحدة من سبورتنج لشبونة البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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