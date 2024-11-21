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محمد سمير: شيكابالا وإمام وجبر تواصلوا معي لدعم أسرة محمد شوقي - أخبار كلمتك

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محمد سمير: شيكابالا وإمام وجبر تواصلوا معي لدعم أسرة محمد شوقي - أخبار كلمتك

محمد سمير: شيكابالا وإمام وجبر تواصلوا معي لدعم أسرة محمد شوقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:12 مساءً - قال محمد سمير لاعب فريق زد أن مبادرته لدعم أسرة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ جاءت مصادفة بعد علمه بمعاناة أسرة اللاعب الذي وافته المنية تاركًا زوجة وابن لديه ثلاث سنوات ومريض بالقلب ويعاني من التأخر في الكلام وتنتظر أيضًا زوجته طفلًا جديدًا بعد ثلاثة اشهر.  

وأضاف سمير أنه تواصل في البداية مع مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد وشرح له تفاصيل أسرة اللاعب واتفقا على اصطحاب وليد صلاح الدين مدير الكرة والتوجه لأسرة اللاعب ومساعدتهم إلا أنه قرر قبل مران الفريق كتابه بوست على صفحته على الفيس بوك شرح فيه ظروف أسرة اللاعب وبدأ المران وبعد الانتهاء منه فوجئ بأن هناك عدد كبير جدًّا من الاتصالات والرسايل تطلب مساعدة أسرة اللاعب.

وأشار سمير إلى أنه رحب برد فعل الجميع وطلب منهم الانتظار حتى تنتهي زوجة اللاعب من عمل حساب بنكي باسمها لتلقي مساعدات اللاعبين والأندية المختلفة، وبالفعل توجهت زوجة اللاعب اليوم لأحد البنوك وقامت بعمل حساب بنكي باسمها وسيقوم سمير بإرسال الرقم للأنديه واللاعبين الذين تواصلوا معه لمساعدة أسرة اللاعب. 

وقال سمير في تصريحات خاصه لـ كلمتك أن هناك عدد كبير من اللاعبين تواصلوا معه أبرزهم محمد النني وشيكابالا وإمام عاشور وعلي جبر وهناك رسائل كثيرة لم يُجِب عليها بعد وكان ينتظر الانتهاء من رقم الحساب. 

وأصدر نادي إنبي بيانًا رسميًّا حمل لفتة إنسانية من اللاعبين والأجهزة الفنية بالنادي تجاه  محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الراحل.

وفاة لاعب كفر الشيخ 

وتوفي محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، أول أمس، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها منذ ما يقرب من أسبوع، خلال مباراة فريق كفر الشيخ أمام القزازين بدمياط في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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