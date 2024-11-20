الرياضة - 02:05 - بقيمة 716 مليار جنيه.. نمو الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:05 مساءً - حققت «الودائع الإسلامية» نموا داخل 15 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري، لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي، على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة 66% إلى 716 مليار جنيه.

وقال تقرير حديث أعدته الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري شكل ما نسبته 7.8% من إجمالي تعاملات التمويل بالقطاع.

وأشارت «المصرية للتمويل الإسلامي» والتي يرأسها الدكتور محمد البلتاجي إلى أن حجم التمويل الإسلامي المقدم من 311 فرع إسلامي بلغ 719 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024، بارتفاع نسبته 54.2%، مقابل 467 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي 2023، ليغطي مساحة 6% من حجم السوق.

وفي الوقت ذاته، زاد حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية سبتمبر الماضي إلى 972 مليار جنيه، بنسبة نمو 67.5%، بما قيمته 391 مليار جنيه منذ نهاية سبتمبر 2023، لتشغل المصرفية الإسلامية 5.2% في القطاع المصرفي المصري.

وقال «البلتاجي» إن إجمالي حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري بلغ 1.08 مليار جنيه في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 67.5% عن سبتمبر عام 2023، ذلك نتيجة تحول البنك الأهلي المتحد إلى مصرف إسلامي بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي عليه.

وطالب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بضرورة إصدار تعليمات رقابية للمصرفية الإسلامي في السوق المصري، بخاصة تشكيل الهيئات الشرعية في البنوك الأجنبية.

واحتل مصرف «أبوظبي الإسلامي مصر» المركز الأول في حجم «المصرفية الإسلامية» متقدما على بنك فيصل والبركة بمعدل نمو 62% في عن سبتمبر عام 2023.