صدمة لـ علي ماهر قبل مواجهة الزمالك في الدوري - أخبار كلمتك

صدمة لـ علي ماهر قبل مواجهة الزمالك في الدوري - أخبار كلمتك

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد - أخبار كلمتك

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد - أخبار كلمتك

غرفة الصناعات الغذائية تُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لسلامة الغذاء - أخبار كلمتك

غرفة الصناعات الغذائية تُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لسلامة الغذاء - أخبار كلمتك

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again - أخبار كلمتك

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again - أخبار كلمتك

"التموين " تشارك بخمس سيارات سلعية في مبادرة بداية جديدة بالمنيا - أخبار كلمتك

"التموين " تشارك بخمس سيارات سلعية في مبادرة بداية جديدة بالمنيا - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعم رواد الأعمال الشباب في مكافحة تغير المناخ (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة تدعم رواد الأعمال الشباب في مكافحة تغير المناخ (صور) - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يناقش التعاون الثنائي مع هذه الدولة الجنوبية للتصدي لهجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يناقش التعاون الثنائي مع هذه الدولة الجنوبية للتصدي لهجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

توتر في مأرب عقب ارتكاب قيادي حوثي جريمة مروعة - أخبار كلمتك

توتر في مأرب عقب ارتكاب قيادي حوثي جريمة مروعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:05 - بقيمة 716 مليار جنيه.. نمو الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:05 - بقيمة 716 مليار جنيه.. نمو الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:05 - بقيمة 716 مليار جنيه.. نمو الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:05 مساءً - حققت «الودائع الإسلامية» نموا داخل 15 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري، لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي، على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة 66% إلى 716 مليار جنيه.

وقال تقرير حديث أعدته الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الودائع الإسلامية بالقطاع المصرفي المصري شكل ما نسبته 7.8% من إجمالي تعاملات التمويل بالقطاع.

وأشارت «المصرية للتمويل الإسلامي» والتي يرأسها الدكتور محمد البلتاجي إلى أن حجم التمويل الإسلامي المقدم من 311 فرع إسلامي بلغ 719 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024، بارتفاع نسبته 54.2%، مقابل 467 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي 2023، ليغطي مساحة 6% من حجم السوق.

وفي الوقت ذاته، زاد حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية سبتمبر الماضي إلى 972 مليار جنيه، بنسبة نمو 67.5%، بما قيمته 391 مليار جنيه منذ نهاية سبتمبر 2023، لتشغل المصرفية الإسلامية 5.2% في القطاع المصرفي المصري.

وقال «البلتاجي» إن إجمالي حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري بلغ 1.08 مليار جنيه في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 67.5% عن سبتمبر عام 2023، ذلك نتيجة تحول البنك الأهلي المتحد إلى مصرف إسلامي بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي عليه.

وطالب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بضرورة إصدار تعليمات رقابية للمصرفية الإسلامي في السوق المصري، بخاصة تشكيل الهيئات الشرعية في البنوك الأجنبية.

واحتل مصرف «أبوظبي الإسلامي مصر» المركز الأول في حجم «المصرفية الإسلامية» متقدما على بنك فيصل والبركة بمعدل نمو 62% في عن سبتمبر عام 2023.

اقرأ أيضاً
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا

بعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري

صافي أرباح بنك «saib» تقفز بنسبة 118% حتى 30 سبتمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - مائل للبرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق