الرياضة - 06:58 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ابتداءً من السبت 23 نوفمبر الجاري وحتى الخميس 28 من ذات الشهر، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل طقس الأيام المقبلة ابتداءً من يوم السبت المقبل، وحتى الخميس 28 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

تفاصيل طقس يوم السبت 23 نوفمبر 2024

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس يوم السبت 23 نوفمبر 2024، يكون مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس يوم السبت ستشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، محذرة من سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس يوم السبت 23 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 17 السواحل الشمالية 26 16 شمال الصعيد 28 14 جنوب الصعيد 30 15

حالة الطقس من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، ستشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درج على أغلب الأنحاء، مع وجود رياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 50:40 كم/س»، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الهيئة أن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 85:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج 5:4م»، لافتة إلى أن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 70:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج إلى 4:3م»، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

طقس يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 15 السواحل الشمالية 20 14 شمال الصعيد 24 12 جنوب الصعيد 29 15

حالة الطقس من الثلاثاء 26 نوفمبر إلى الخميس 28 نوفمبر 2024

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، اعتبارًا من الثلاثاء إلى الخميس 28 نوفمبر 2024، تشهد انتشار نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 23 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 27 17 العاصمة الإدارية 27 15 6 أكتوبر 26 15 بنها 26 16 دمنهور 25 15 المنصورة 25 15 الزقازيق 27 16 شبين الكوم 26 16 طنطا 26 15 دمياط 25 16 بورسعيد 25 16 الإسماعيلية 28 15 السويس 26 14 العريش 26 14 رفح 25 13 رأس سدر 27 14 نخل 24 07 كاترين 21 06 الطور 27 18 طابا 25 16 شرم الشيخ 28 20 الإسكندرية 27 15 العلمين 26 15 مطروح 25 16 السلوم 25 13 سيوة 27 12