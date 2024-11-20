الأهلي يهنئ الجماهير السودانية على الصعود لكأس الأمم الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:48 مساءً - الاهلي، تقدم النادي الأهلي ومجلس إدارته، برئاسة محمود الخطيب، بخالص التهاني إلى جماهير الكرة السودانية الشقيقة والاتحاد السوداني لكرة القدم، بمناسبة تأهل منتخب الأشقاء إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية عن جدارة واستحقاق وتخطي كل الصعاب، متمنين للشعب السوداني الشقيق وجماهير الكرة السودانية ومنتخباتها كل التقدم وازدهار.



تأهل منتخب السودان رسميا الي بطولة أمم أفريقيا 2025 بعد تعادله سلبيا في مباراة السودان ضد أنجولا التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.





بهذه النتيجة احتل منتخب السودان المركز الثاني رسميا برصيد 8 نقاط ليتأهل الي بطولة أمم أفريقيا مع منتخب أنجولا متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

وتستعد الأندية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وخوض منتخب مصر مباراتان أمام كاب فيردي وأخرى مع بوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا وانتهت كلتا المباراتين بالتعادل.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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