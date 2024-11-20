فريق كوستاريكي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - تقدم ليجا ديبورتيبا ألاخويلينسي، أحد أشهر الفرق في كوستاريكا، بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل السماح له بالمشاركة في مونديال الأندية 2025، مستعينا بشركة محاماة إسبانية متخصصة في القضايا الرياضية.

بيان رسمي وخطاب للفيفا



وأصدر النادي الكوستاريكي بيانا ورد فيه "يعلن ليجا ديبورتيبا ألاخويلينسي أنه قدم في 18 نوفمبر الجاري طلبًا رسميًّا إلى الفيفا من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من مونديال الأندية التي ستقام في الولايات المتحدة عام 2025".

وأكد بطل كأس كونكاكاف الإقليمية في أمريكا الوسطى أن "الطلب يستند إلى مبادئ الأهلية المنصوص عليها في لوائح البطولة وشروطها التي يستوفيها الفريق للمشاركة في المنافسة".



ولم يكشف النادي عن مبادئ الأهلية ولا الشروط المشار إليها، لكن وسائل إعلام محلية أكدت أن الجدل أثير في المكسيك أولا نظرًا لأن فريقي ليون وباتشوكا يتبعان نفس المالك، ما قد يمثل انتهاكًا لشروط المونديال.

وتأهل إلى المونديال عن منطقة كونكاكاف أبطال آخر نسخ من البطولة القارية؛ سياتل ساوندرس الأمريكي وباتشوكا وليون ومونتيري المكسيكيين، إضافة إلى إنتر ميامي بموجب بطاقة دعوة بصفته ينتمي للبلد المضيف.

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