ترتيب منتخبات تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 عاما قبل مواجهة مصر وليبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - منتخب الشباب، يدخل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأربعاء، مواجهة صعبة وحاسمة، عندما يواجه نظيره المنتخب الليبي في ثالث مواجهاته بتصفيات شمال إفريقيا للشباب، المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما

وتستضيف مدينة الإسماعيلية تصفيات شمال إفريقيا في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، بمشاركة منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

ترتيب المنتخبات المشاركة بتصفيات شمال إفريقيا للشباب

ويتصدر المغرب ترتيب دورة شمال إفريقيا تحت 20 عامًا بـ6 نقاط، بعد خوض مباراتين

وفي المركز الثاني منتخب تونس برصيد 3 نقاط، بعد خوض مباراتين

ومنتخب الجزائر ثالثا بنقطة واحدة بعد خوض مباراة واحدة

ومصر الأخير بنقطة واحدة بعد خوض مباراتين

منتخب المغرب للشباب، كلمتك

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة ليبيا

أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الختامي اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة منتخب ليبيا غدا الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويتطلع المنتخب لإحياء آماله في بلوغ النهائيات في ظل المنافسة المحتدمة من كل المنتخبات المشاركة.

منتخب مصر يتعادل مع الجزائر

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على إستاد هيئة قناة السويس الأحد الماضي، في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

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