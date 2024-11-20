الرياضة - 11:43 - «فرصة جيدة للشراء».. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار بسوق الصاغة في مصر، وذلك تزامنا مع تراجع أسعار الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بدون مصنعية

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4228 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

ووصل سعر الذهب عيار 18 نحو 3171 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

وأصبح سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29600 جنيه.

وسعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، سجل نحو 2625 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو

- 4228.5 جنيه للبيع

- 4205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سجل نحو

- 3876.25 جنيه للبيع

- 3855.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو

- 3700 جنيها للبيع

-3680 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو

- 3171.5 جنيه للبيع

- 3154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو

- 2466.75 جنيه للبيع

- 2453.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 سجل نحو

- 2114.25 جنيه للبيع

- 2102.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 سجل نحو

- 1585.75 جنيه للبيع

- 1577.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب سجل نحو

- 29600 جنيها للبيع

- 29440 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب سجل نحو

- 2638.49 جنيها للبيع

- 2638.22 جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

جدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.