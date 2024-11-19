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الجبل الأسود يضرب تركيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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الجبل الأسود يضرب تركيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الجبل الأسود يضرب تركيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:55 مساءً - فاز منتخب الجبل الأسود على نظيره تركيا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

 

أهداف مباراة الجبل الأسود وتركيا 

سجل ثلاثية الجبل الأسود اللاعب نيكولا كريستوفيتش في الدقائق 29، 45، 72.

فيما سجل هدف تركيا اللاعب كينان يلديز في الدقيقة 37.

تشكيل تركيا أمام الجبل الأسود 

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تركيا يتعادل مع ويلز سلبيا

وكان منتخب تركيا قد تعادل مع نظيره منتخب ويلز بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأهدر المنتخب التركي فرصة حصد النقاط الثلاثة حينما أضاع محمد كريم أكتورك ركلة جزاء في الدقيقة 88.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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