موعد عودة وسام أبو علي لاعب الأهلي إلى القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - يعود وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم الثلاثاء وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويتواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فلسطين.

وعلمت كلمتك أن الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي يتواصل مع اللاعب للاطمئنان عليه وذلك لحين عودته إلي القاهرة.

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة المقبل.

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