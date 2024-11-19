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مصطفى شوبير: فخور بالظهور الدولي الأول وجائزة الأفضل بأفريقيا ستكون مصرية - أخبار كلمتك

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مصطفى شوبير: فخور بالظهور الدولي الأول وجائزة الأفضل بأفريقيا ستكون مصرية - أخبار كلمتك

مصطفى شوبير: فخور بالظهور الدولي الأول وجائزة الأفضل بأفريقيا ستكون مصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:46 مساءً - تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن المشاركة الدولية الأولى له مع الفراعنة أمام بتسوانا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: فخور بأول مشاركة ليا وتمثيل بلدي منتخب مصر وأشكر حسام حسن المدير الفني على تلك الفرصة.

وأضاف:  فخور أن اسمي متواجد مع النجوم في المنافسة على جائزة أفضل حارس في إفريقيا وأفضل لاعب داخل القارة وان شاء الله الجائزة تكون مصرية في النهاية.

وسجل منتخب بتسوانا هدف التقدم عن طريق أوماتلا كيباثو بالدقيقة 8، إلا أن محمود حسن تريزيجيه عاد وسجل التعادل للفراعنة بالدقيقة 16.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة فيما خطفت بتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليتأهل رسميا لأمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 14 نقطة

بوتسوانا 8 نقاط

موريتانيا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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