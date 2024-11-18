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شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

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شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

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شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - تعادل منتخب السودان مع نظيره منتخب أنجولا سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025".

تشكيل السودان أمام أنجولا 

وبدأ السودان المباراة بتشكيل مكون من:

 

مباراة منتخب النيجر والسودان

فاز منتخب النيجر على نظيره منتخب السودان بنتيجة 4-0 في  المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وافتتح منتخب النيجر التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق دانيال سوساه، ونجح يوسف عومارو من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة، وتمكن دانيال سوسا من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. 

وفي الشوط الثاني أضاف باداماسي الهدف الرابع لمنتخب النيجر في الدقيقة 51. 

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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