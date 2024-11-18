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الرياضة - 02:15 - لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:15 - لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:15 - لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - يتم حسم مصير أسعار الفائدة في نهاية الأسبوع الجاري، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السابع خلال عام 2024.

موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي

أوضحت أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية أن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، من المقرر أن يكون يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

الاجتماع الأخير لـ لجنة السياسات بالبنك المركزي

ويكون الاجتماع الأخير لـ لجنة السياسات بالبنك المركزي خلال هذا العام يوم 26 ديسمبر 2024 المقبل.

تثبيت أسعار الفائدة

يذكر أن أسعار الفائدة، تم تثبيتها على مدار 4 اجتماعات للجنة السياسات بالبنك المركزي منذ مايو حتى أكتوبر الماضي على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

موعد اجتماع البنك المركزي

اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي

وتُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وإصدار قرارات تستهدف احتواء التضخم وكبح الضغوطات.

حسم قرار سعر الفائدة في اجتماع أكتوبر

ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بشهر أكتوبر، قررت الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب، وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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