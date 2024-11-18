الرياضة - 10:41 - رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي لحجز شقق «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:41 صباحاً - سكن لكل المصريين 5.. يتساءل الكثير من المواطنين عن رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، وذلك تزامنا مع فتح باب التقديم على الوحدات السكنية، اليوم الإثنين لـ الأشخاص من ذوي الهمم.

رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

ويستطيع المواطنون التقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين 5 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات التقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على هذا الرابط.

- إدخال البيانات المطلوبة ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- اضغط على أيقونة أرغب التقديم، وملء كافة البيانات المطلوبة.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5

الجدير بالذكر أن حجز شقق سكن لكل المصريين 5، بدأ اليوم الإثنين 18 نوفمبر لـ المواطنين من ذوي الهمم، ويستمر حجز الوحدات السكنية حتى يوم 25 نوفمبر 2024.

ويتم حجز شقق سكن لكل المصريين 5 لـ جميع المواطنين يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، ويستمر حتى يوم 24 ديسمبر 2024 المقبل.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

ويتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 تسليم خلال 36 شهرًا بالمدن الجديدة ما بين 542 لـ 700 ألف جنيه.

كما يتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه.

ويتراوح سعر شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم الفوري بالمدن الجديدة ما بين 415 لـ 530 ألف جنيه.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

- يشترط لـ حجز شقق سكن لكل المصريين 5، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز، ويجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة أو شركة.

- يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ولا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

- يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.