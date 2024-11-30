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السعودية تتخذ قرار هام بشان الاقتصاد في اليمن(سار) - أخبار كلمتك

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السعودية تتخذ قرار هام بشان الاقتصاد في اليمن(سار) - أخبار كلمتك

السعودية تتخذ قرار هام بشان الاقتصاد في اليمن(سار) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:53 صباحاً - كلمتك/خاص:

فرحة كبيرة لكل المغتربين اليمنيين بعد قرار سعودي رسمي بشأن تخفيض رسوم الحوالات المالية من المملكة إلى اليمن عبر القنوات الرسمية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية السعودية ونظيرتها الداخلية، وذلك لتسهيل أمورهم وتقديم الطرق السهلة والمضمونة لكل مغترب يمني في المملكة، والمتعلقة بالحوالات المالية ووصولها إلى المتلقين في اليمن بشكل سريع وآمن.


وتلعب الحوالات اليمنية التي يقوم بها المغتربين اليمنيين في السعودية دور كبير في تخفيف معاناة ملايين من الأسر اليمنية في الداخل كونها توفر لهم الحياة الكريمة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب اليمني، كما انها تسهم في رفد الاقتصاد اليمني ورفع مستواه، حيث كشفت الاحصائيات الرسمية إن التحويلات المالية إلى اليمن من السعودية بلغت خلال عام واحد فقط حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي.


فقد اثمر التنسيق بين وزارة المالية السعودية مع وزارة الداخلية عن قرارات تساهم بشكل كبير لتسهيل الاجراءات بشأن تحويل الأموال من المملكة إلى اليمن، حيث تم الاعلان رسميا عن تخيفض رسوم الحوالات المالية لكل المحافظات اليمنية بواقع 15% عن كل حوالة .


فرحة المغتربين اليمنيين بقرار المالية السعودية، ليس فقط بسبب تلك التخفيظات في قيمة الرسوم المالية للحوالات ، بل لأنها سهلت عليهم الكثير من الأمور إذ لم تعد هناك حاجة للوقوف طويلا في الطوابير في محلات الصرافة وقضاء بضع ساعات حتى تتمكن من إرسال حوالتك المالية إلى أهلك وأقاربك، وصار بإمكانك فعل ذلك عن طريق الهاتف.


إضافة إلى ذلك فإن الاجراءات الأمنية للحوالات المالية تضمن للمغترب وصولها إلى أهله وأقاربه في نفس الوقت الذي يتم فيه الإرسال، ودعت الوزارة كافة المغتربين بأن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية التي حددتها الوزارة في موقعها الرسمي، حتى لا يتعرضون للمسألة ويضمنون وصول تحويلاتهم بشكل آمن ومضمون .

خالد الذبحاني

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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