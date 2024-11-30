تفاصيل جديدة لقمع الحوثيين لانتفاضة مسلحة في صنعاء - أخبار كلمتك

أقدمت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، اليوم الجمعة، على رفع خيام المعتصمين من ابناء محافظة إب، في ميدان السبعين، بالعاصمة صنعاء، المطالبين بتسليم قتلة الشيخ صادق أبو شعر.

ووثق مقطع فيديو متداول، قيام الأطقم المسلحة الحوثية برفع خيام المعتصمين، ومنعهم من المطالبة بتسليم قتلة الشيخ صادق أبو شعر، الذي اغتيل قبل أيام من قبل عناصر حوثية يقودهم مدير قسم شميلة، بصنعاء، القيادي الحوثي علوي الأمير.

ولليوم الرابع على التوالي يعتصم عدد من مشايخ ووجهاء وابناء محافظة إب، في ميدان السبعين، للمطالبة بالقبض على قتلة الشيخ صادق أبو شعر، أحد أبرز مشايخ المحافظة، الذي قتله علوي الأمير وعناصره بتقاطع دار سلم، بالعاصمة صنعاء قبل أيام.

وكانت مصادر في وقت سابق، أن المليشيات الحوثية، تعمل على طباخة فبركات وأكاذيب لإلصاقها بالشيخ الشهيد أبو شعر، لتشويه سمعته والالتفاف على قضيته ومطالب أبناء محافظته العادلة، وحماية القتلة المجرمين.