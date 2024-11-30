يصب في مصلحتها، محلل سياسي سوري يكشف عن 4 دول متورطة في هجوم الفصائل المسلحة على حلب - أخبار كلمتك

يصب في مصلحتها، محلل سياسي سوري يكشف عن 4 دول متورطة في هجوم الفصائل المسلحة على حلب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الهتاف لميسي وغناء جوارديولا الأبرز في احتفالية برشلونة (فيديو) - أخبار كلمتك

الهتاف لميسي وغناء جوارديولا الأبرز في احتفالية برشلونة (فيديو) - أخبار كلمتك

السعودية تتخذ قرار هام بشان الاقتصاد في اليمن(سار) - أخبار كلمتك

السعودية تتخذ قرار هام بشان الاقتصاد في اليمن(سار) - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لقمع الحوثيين لانتفاضة مسلحة في صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لقمع الحوثيين لانتفاضة مسلحة في صنعاء - أخبار كلمتك

توقعات بسقوط صنعاء بيد هؤلاء عقب حدوث هذا الامر الغير متوقع - أخبار كلمتك

توقعات بسقوط صنعاء بيد هؤلاء عقب حدوث هذا الامر الغير متوقع - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:52 - الأحد المقبل.. نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:52 - الأحد المقبل.. نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا - أخبار كلمتك

خبير جيولوجيا يكشف سر شعور القاهرة والإسكندرية بزلزال جنوب تركيا - أخبار كلمتك

برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد تعاطفٍ عابر إنما التزام ديني وأخلاقي وتاريخي - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد تعاطفٍ عابر إنما التزام ديني وأخلاقي وتاريخي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

علق عبده بشر، عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء، على احتفاء حكومة الانقلاب الحوثية بقيادة أحمد الرهوي بما أسمته "100 يوم من التغيير والبناء"، معتبراً ذلك مجرد "كذب ودجل".

وقال في تغريدة له على منصة إكس، مُرفقة بصورتين لرئيسي الحكومة السابق والحالي وهما يتصفحان نفس الملزمة: "قالوا 100 يوم من التغيير والبناء! يا حكومة، إحنا ساكتين وصابرين لأننا نعرف أنكم بلا حول ولا قوة، وأن تخصصكم هو الفعاليات والجباية فقط. كفاكم كذباً، لا تزيدوا أوجاع الناس بالوهم".

وأضاف بشر: "أوضاع الناس لا تسرّ عدوّاً ولا صديقاً"، مُنتقداً عدم تغيير الغلاف أو الأشخاص في الملزمة نفسها التي ظهر فيها رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بن حبتور، قبل سنوات، ليظهر الرهوي مع النسخة ذاتها.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق