برلماني في صنعاء يكشف امر صادم بشان الحكومة - أخبار كلمتك

علق عبده بشر، عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء، على احتفاء حكومة الانقلاب الحوثية بقيادة أحمد الرهوي بما أسمته "100 يوم من التغيير والبناء"، معتبراً ذلك مجرد "كذب ودجل".

وقال في تغريدة له على منصة إكس، مُرفقة بصورتين لرئيسي الحكومة السابق والحالي وهما يتصفحان نفس الملزمة: "قالوا 100 يوم من التغيير والبناء! يا حكومة، إحنا ساكتين وصابرين لأننا نعرف أنكم بلا حول ولا قوة، وأن تخصصكم هو الفعاليات والجباية فقط. كفاكم كذباً، لا تزيدوا أوجاع الناس بالوهم".

وأضاف بشر: "أوضاع الناس لا تسرّ عدوّاً ولا صديقاً"، مُنتقداً عدم تغيير الغلاف أو الأشخاص في الملزمة نفسها التي ظهر فيها رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بن حبتور، قبل سنوات، ليظهر الرهوي مع النسخة ذاتها.