حسم الجدل بشان عصابة وداد التي نهبت اموال المغتربين بصنعاء وما علاقة مذيع خاطرك مجبور بها؟ - أخبار كلمتك

كتب الاعلامي راشد معروف مقالا جاء فيه:

وأخيرا نختم السمرة بهذا التوضيح

رصدت في اليومين الأخيرة بعض منشورات الهمز واللمز، يتهمني البعض بأني قمت بهذه الحملة ضد ناشطين صنعاء لكي نخلي الساحة للأخ عبداللطيف الزيلعي ويبدو بأن ابو عاصم اقتنع بهذه الرواية وبدأ يلمح بأنه سيفتح مكتب في الحديدة ومنشور آخر قال فيه كلام مقصود، يتهم فيه أحدهم بأن فلوسه حرام لأنه يرسلها لراشد، هذا الكلام فسرته انا بأنه يقصد فيه الزيلعي لانه يعتقد بأن الزيلعي يدعمني للقيام بهذه الحملة، وهنا وجب التوضيح لاني صريح معكم وما يعجبني منشورات التلميح انا واضح والذي في قلبي على لساني، وإليكم الحقيقة.

أولا انا ما استهدفت جميع فاعلين الخير بهذه الحملة وانتم تعرفون بأنه يوجد المئات من فاعلين الخير ولم نهاجم الجميع حتى الان وتتركز الحملة ضد عدد محدود من الناشطين الذين تورطوا في الشبهات او تعاملوا مع شبكة وداد ووضحنا علاقتهم بكل الأدلة، وحتى ابو عاصم انا ماكنت أريد استهدفه بالمرة ولكن دفاعه ومحاولته تضليل الرأي العام في بداية الحملة ومرة يقول يعرفها ومرة يقول ماله علاقة ومرة يحمل المنشد المسؤولية ومن خلال هذه التناقضات، ركزت عليه أكثر وبدأت شكاوي الضحايا تصلني بالعشرات، واغلبها تؤكد علاقة ابو عاصم بالعصابة.

وحصل ماحصل من عصيد ومهاترات، ورغم ذلك لم اهاجم الحسام واتهمه اتهام مباشر رغم انه هو شريك ابو عاصم، وكذلك هناك كثير ناشيطن في هذا المجال لم نتطرق لهم واكتفينا بالتوعية للناس بأن لا يتبرعون لأحد ومن يريد يساعد الناس يبدأ بجيرانه وأهله والمستشفيات مليانه حالات.

ثانيا بالنسبة للزيلعي ياليت والكل يعمل مثله كانت اليمن في خير لانه عمله واضح أولا هو لم ينشر رقمه ولم يطلب اي تبرعات ولا يستقبل تبرعات، هو لما بدأ في هذا العمل وكان ينشر رقمه مع بعض الحالات، أعتقد انه اتفقوا معه بعض التجار أصحاب المال والأعمال، بأنه يكونوا ينفذون بعض المشاريع عن طريقه وينشرها في حلقاته برمضان جاهزه يعني قد جهزها مسبقا ولا يحتاج اي تبرعات.

طيب مثل هذا العمل بالله كيف ممكن اهاجمه او اتهمه بشيء؟

من لديه على الزيلعي أي ادلة تثبت تورطه بأي فساد او سرقه يرسلها واكون ملعون اذا ترددت في فضحه، انا بهذا الموضوع والله ما اجامل أحد كان من يكون ولكن الحق يقال ومش كل عمل خيري نحرض عليه ونخرب شغله اعقلوا وبطلوكم العنصرية والمناطقية خلاص ركزتوا على الزيلعي عشانه من تهامة ولم تفكروا بأن هناك المئات غيره يعملون في هذا المجال ولم نهاجم أحد غير المشتبه فيهم فقط والذي توفرت لدينا أدلة تثبت تورطهم.

ثالثا ايش فائدة الزيلعي مثلا إذا توقف فاعلين الخير هل با يستلم التحويلات بدلهم أكيد لا لانه اصلا ما يستلم تبرعات، عشان نقول شكله صدق يقود هذه المؤامرة عشان يسيطر على التبرعات لحاله.

وأخيرا اقول لمن يحاول يحرف الموضوع ويحولها إلى قضية عنصرية او سياسية مهما حاولت المكيدة للغير ستنقلب عليك، وربنا يمهل ولا يهمل، وغير ذلك الله وكيلنا اذا ضرينا أحد باطل وسلامتكم.