الرياضة - 11:49 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل الهبوط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - سعر الذهب.. سعر الذهب شهد تراجعا في مساء التعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، وهبط سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 3560 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2563.21 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4068.5 جنيه 4045.75 جنيه عيار 22 3729.5 جنيها 3708.5 جنيه عيار 21 3560 جنيها 3540 جنيها عيار 18 3051.5 جنيه 3034.25 جنيه عيار 14 2373.25 جنيه 2360 جنيه عيار 12 2034.25 جنيه 2022.75 جنيه عيار 9 1525.75 جنيه 1517.25 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع الذهب عيار 24 خلال التعاملات الختامية نحو 4068.5 جنيه.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 24 نحو 4045.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر بيع الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية نحو 3729.5 جنيه.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 22 نحو 3708.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر بيع الذهب عيار 21 نحو 3560 جنيها.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 21 نحو 3540 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر بيع الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات نحو 3051.5 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 18 نحو 3034.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر بيع الذهب عيار 14 نحو 2373.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 14 نحو 2360 جنيها.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر بيع الذهب عيار 12 نحو 2034.25 جنيه.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 12 نحو 2022.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر بيع الذهب عيار 9 نحو 1525.75 جنيه.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 9 نحو 1517.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، نحو 28480 جنيها للبيع، 28320 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.