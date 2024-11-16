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الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 11:17 مساءً - أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع كل من الإمارات وتايوان لتصنيع «ميني باص» بتقنيات صناعة محلية، باستثناء البطارية، التي ستتم الاستعانة بها من الخارج في المرحلة الحالية.

وأوضح محمد شيمي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه من المتوقع بحلول عام 2027 أن يتم تصنيع البطاريات محليا.

وأضاف شيمي، أن هناك مجموعة من المعايير الفنية التي ستعمل عليها الشركة المنتجة بهدف تطوير المنتجات المحلية، إلى جانب توفير قطع الغيار اللازمة لهذه المنتجات لضمان استدامة الصناعات المحلية.

وتابع الوزير قائلا: «الأتوبيس الذي تم إنتاجه كان قد تم استخدامه في دول الخليج، وخاصة في دولة قطر أثناء كأس العالم 2022، وهذه الأتوبيسات ستلتزم بالمعايير العالمية في الجودة والتصنيع».

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الشارع المصري سيشهد عودة السيارات والأتوبيسات ماركة النصر إلى السوق مرة أخرى، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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