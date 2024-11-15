كرواتيا تتعادل أمام اسكتلندا بالشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:59 مساءً - تعادل منتخب كرواتيا سلبيا أمام اسكتلندا، سلبيا بدون اهداف بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب كرواتيا أمام اسكتلندا

تشكيل منتخب اسكتلندا أمام كرواتيا

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