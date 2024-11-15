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كرواتيا تتعادل أمام اسكتلندا بالشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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كرواتيا تتعادل أمام اسكتلندا بالشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

كرواتيا تتعادل أمام اسكتلندا بالشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:59 مساءً - تعادل منتخب كرواتيا سلبيا أمام اسكتلندا، سلبيا بدون اهداف بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

 

تشكيل منتخب كرواتيا أمام اسكتلندا 

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تشكيل منتخب اسكتلندا أمام كرواتيا 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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