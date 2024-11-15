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مباراة اعتزال خالد حسين، الزمالك يتعادل مع النصر الليبي 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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مباراة اعتزال خالد حسين، الزمالك يتعادل مع النصر الليبي 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

مباراة اعتزال خالد حسين، الزمالك يتعادل مع النصر الليبي 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:52 مساءً - تعادل فريق الزمالك مع نظيره النصر الليبي بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية. 

تشكيل الزمالك أمام النصر الليبي 

وبدأ الزمالك مباراة النصر الليبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر الليبي 

تنقل مباراة الزمالك والنصر الليبي عبر قناة نادي الزمالك. 

 

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي 

يتولى طاقم تحكيم ليبي إدارة مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية والتي ستقام على إستاد شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

ويقود المباراة تحكيميًا كل من محمد الزروق حكمًا للساحة، وسالم البركي وعصام الترهوني مساعدين، ومنذر العبيدي حكمًا رابعًا وحفيظ العقوري مراقبًا للمباراة.


 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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