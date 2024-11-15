نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:27 مساءً - دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.
نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب”
مصر المقاصة ضد الواسطي 1ـ0
بني مزار ضد تليفونات بني سويف 0ـ0
نجوم مصر ضد أسمنت أسيوط 1ـ1
الفيوم ضد طامية 3ـ2
البداري ضد المنيا 1ـ0
نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الأولى
الأقصر ضد كيما أسوان 1ـ 0
النصر للتعدين ضد شبان قنا 1ـ1
مركز شباب سوهاج ضد مكادي 1ـ1
طهطا ضد قوص 0ـ0
الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1
المجموعة الثانية
تليفونات بني سويف ضد الواسطي 0ـ2
أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون 1ـ2
نجوم مصر ضد مصر المقاصة 0ـ1
بني مزار ضد المنيا 0ـ2
مركز شباب طامية ضد البداري 1-1
الفيوم ( باي )
نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الأولى
قوص ضد كيما أسوان 1ـ3
مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا 0ـ2
الألومنيوم ضد مكادي 2ـ1
طهطا ضد النصر للتعدين 1ـ2
الأقصر ضد المدينة المنورة 1ـ0
المجموعة الثانية
المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0
أسمنت أسيوط ضد الواسطي 2ـ0
مسار ضد طامية 2ـ0
مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0
الفيوم ضد البداري 1ـ2
نجوم مصر ( باي )
نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الأولي
قوص ضد المدينة المنورة 0ـ3
النصر للتعدين ضد مركز شباب سوهاج 1ـ1
الألومنيوم ضد شبان قنا 2ـ0
طهطا ضد كيما أسوان 3ـ0
الأقصر ضد مكادي 0ـ0
المجموعة الثانية
أسمنت أسيوط ضد تليفونات بني سويف 1ـ0
مسار ضد الفيوم 2ـ1
مصر المقاصة ضد المنيا 1ـ0
نجوم مصر ضد البداري 1ـ0
طامية ضد الواسطى 1-1
بني مزار ( باي )
نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الأولي
مكادي ضد قوص 1ـ1
المدينة المنورة ضد طهطا 2ـ1
كيما أسوان ضد النصر للتعدين 0ـ1
شبان قنا ضد الأقصر 0ـ0
مركز شباب سوهاج ضد الألومنيوم 3ـ2
المجموعة الثانية
المنيا ضد أسمنت أسيوط 0ـ1
تليفونات بني سويف ضد طامية 5ـ1
الواسطي ضد الفيوم 2ـ0
مسار ضد نجوم مصر 2ـ0
البداري ضد بني مزار 1ـ1
مصر المقاصة ( باي )
نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الأولى
طهطا ضد مكادي 0ـ0
قوص ضد شبان قنا 1ـ0
الاقصر ضد ش سوهاج 4ـ2
النصر للتعدين ضد الألومنيوم 1ـ0
كيما اسوان ضد المدينة المنورة 0ـ1
المجموعة الثانية
بني مزار ضد مسار 1ـ1
الفيوم ضد تليفونات بني سويف 1ـ2
مصر المقاصة ضد البداري 1ـ0
نجوم مصر ضد الواسطي 3ـ0
أسمنت أسيوط ضد طامية 1ـ0
المنيا ( باي )
نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب”
مسار ضد مصر المقاصة 1ـ0
تليفونات بني سويف ضد نجوم مصر 0ـ0
المنيا ضد طامية 2ـ1
الواسطي ضد بني مزار 1ـ2
أسمنت أسيوط ضد الفيوم 0ـ0
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