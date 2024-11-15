الرياضة - 08:16 - منتخب الرأس الأخضر يفرض التعادل الإيجابي على مصر في تصفيات إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - سقط منتخب مصر الأول في فخ التعادل أمام نظيره الرأس الأخضر بهدف لمثله، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وضمن منتخبنا الوطني التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث حقق الفراعنة الفوز في الـ4 مباريات، وتعادل في مباراة، بتسجيل 11 هدفا، وتلقى هدفا وحيدا، في حين ودعت الرأس الأخضر المسابقة رغم حصولها على النقطة الرابعة، وقبل جولة على النهاية.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه منتخب بوتسوانا.

شوط أول شهد العديد من المحاولات من جانب منتخب مصر، والذي ظهر بشكل لافت للغاية، تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن.

ونجح منتخب مصر في ترجمة محاولاته إلى هدف بعد مرور 31 دقيقة، عن طريق طاهر محمد طاهر، والذي يسجل عودة قوية للفراعنة من جديد.

وفي الدقيقة 60، وقع محمود صابر في الفخ حين قام بعرقلة مهاجم الرأس الأخضر ليحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

ورغم وجود شكوك حول صحة ركلة الجزاء، إلا أن ريان مينديش نجح في تسجيلها بنجاح ليعادل الكفة أمام منتخب مصر وتصبح النتيجة 1-1.

مشوار مصر في تصفيات إفريقيا

وافتتح منتخبنا الوطني مشوار التصفيات بقيادة العميد حسام حسان، بفوز كبير على حساب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، ثم تكرار الفوز على بوتسوانا خارج الديار برباعية نظيفة.

قبل أن يكرر منتخب مصر الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، ثم الفوز على المرابطون بهدف عالمي من إبراهيم عادل خارج الديار، ليضمن «الفراعنة» بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي

تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع محمد حمدي محمد ربيعة حمدي فتحي أحمد عيد في خط الوسط محمد شحاتة أحمد نبيل كوكا محمود صابر إبراهيم عادل في خط الهجوم طاهر محمد طاهر أسامة فيصل

أما دكة بدلاء منتخب مصر فجاءت على النحو التالي:

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عمر كمال - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - مصطفى محمد.