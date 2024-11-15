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الرياضة - 03:22 - قبل غلق الباب بساعات.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:22 - قبل غلق الباب بساعات.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - قبل غلق الباب بساعات.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - قرعة الحج 2025.. يتساءل المواطنون عن الأوراق المطلوبة ورابط التقديم في قرعة الحج 2025، وذلك قبل غلق باب التقديم غدا السبت.

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص «الأوراق المطلوبة ورابط التقديم في قرعة الحج 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال الضغط هنــــــــــا.

البيانات المطلوبة لتسجيل في قرعة الحج 2025

1- الاسم كاملًا.

2- الرقم القومي.

3- رقم الهاتف المحمول.

4- إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في الحالات الضرورية.

5- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل في قرعة الحج 2025

1- نموذج طلب الحج الورقي.

2- جواز السفر.

3- بطاقة الرقم القومي «السارية الصلاحية».

4- بيان بالحالة الصحية ونوع المرض «إن وجد».

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025

للتسجيل في قرعة الحج 2025 مصر عبر موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات الأتية:

1- تبدأ الخطوة الأولى بالدخول على موقع وزارة الدخلية.

-ثم اختيار بوابة الحج.

- يليها اختيار تسجيل طلب حج القرعة.

-وضرورة قراءة التعليمات جيدًا.

قرعة الحج 2025

-ثم الضغط على إقرار مقدم الطلب ثم التالي.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- وإدخال بيانات المرافقين- إن وجد.

- تأكيد الطلب.

-واخيرًا، التسجيل في قرعة الحج 2025 بنجاح ثم انتظار النتيجة.

روابط التقديم فى قرعة الحج 2025

يستطيع المواطنين التسجيل في قرعة الحج، وذلك من خلال ثلاث طرق:

1- التقديم من خلال أقسام الشرطة.

2-التقديم أون لاين عن طريق موقع وزارة الداخلية، عبر الدخول على الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشؤون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية، عبر شبكة المعلومات الدولية، وتسجيل بيانات المتقدم.

3- الاتصال بالخدمة الصوتية (27983000 - 02).

قرعة الحج 2025

شروط التقديم في قرعة الحج 2025

التقديم لقرعة الحج يكون لمرة واحدة فقط للجهات المتاحة (سياحة- قرعة- تضامن).

- وفي حالة الفوز لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في حالة واحدة فقط تتمثل في تنازل الأبناء لأحد الوالدين (وليس العكس)، على أن يتمتع المتنازل إليه بصحة جيدة.

- لا تقبل طلبات التنازل عن الحج عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف.

- لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين.

- يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائي عن تلك الفرصة، ولا يحق له العدول عن التنازل.

- لا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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