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اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

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اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:13 مساءً - السباحة، اكتمل منذ قليل، النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السباحة المقام حاليا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

وشهد الاجتماع حضور 10 هيئات وهو العدد الكامل لهيئات الجمعية العمومية لاتحاد السباحة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت.

يتنافس على رئاسة الاتحاد، المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد الحالي، ورؤوف نور.

قائمة ياسر إدريس

 وتضم قائمة المهندس ياسر إدريس كل من:

الرئيس: ياسر إدريس

نائب الرئيس: أحمد هارون - محمد عبد العزيز رزق

أمين الصندوق: هشام العامري

الأمين العام: أمير عبد الجواد

الأعضاء: الشيماء الدمرداش - محمد إبراهيم - محمد حسن عثمان - يحيى زكريا ضو - إسلام صميدة - نادر محمد عبده - وأحمد وفيق الكلمتكري.

قائمة رؤوف نور

بينما تضم قائمة رؤوف نور كل من: محسن سعد ومجدي طه لاشين، نائبين، سهام أحمد القرم أمين صندوق، هشام سيف الله سكرتير عام، والأعضاء، نيفين وفا، سيد مصطفى، أمير علي، محمود علواني، مريم وحيد، دعاء محمود، وأحمد السكري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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