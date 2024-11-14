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دورة شمال إفريقيا للشباب، تونس وليبيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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دورة شمال إفريقيا للشباب، تونس وليبيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دورة شمال إفريقيا للشباب، تونس وليبيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - دورة شمال إفريقيا للشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب شباب تونس أمام نظيره الليبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس، في المباراة الإفتتاحية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وحصلت كلمتك على الجدول الكامل لمباريات تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والتي تتضمن مواعيد مباريات منتخب الشباب مواليد 2005.

وتستضيف مدينة الإسماعيلية دورة شمال إفريقيا للشباب مواليد 2005 خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا 

جدول مواعيد مباريات تصفيات شمال إفريقيا لمواليد 2005

مواعيد مباريات تصفيات شال إفريقيا تحت 20 سنة، كلمتك

 

مواعيد مباريات منتخب مصر

بذلك ستكون مباريات منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في التصفيات على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر مع المغرب - الخميس 14 نوفمبر

الجولة الثانية: مصر مع الجزائر - الأحد 17 نوفمبر 

الجولة الثالثة: مصر مع ليبيا - الأربعاء 20 نوفمبر 

الجولة الرابعة: منتخب مصر “باي” - السبت 23 نوفمبر

الجولة الخامسة: منتخب مصر مع تونس - الثلاثاء 26 نوفمبر 

 

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب 

وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والاهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهي الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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