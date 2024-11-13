الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:54 مساءً - قال البنك المركزي إن سعر الدولار الأمريكي توقف بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري بين 49.25 للشراء و49.39 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات على الموقع الرسمي لـ«المركزي المصري» أن الدولار تحرك اليوم أمام الجنيه من مستويات بلغت 49.15 جنيه للشراء، و49.29 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، ومن نطاقي 48.94 جنيه للشراء و49.07 جنيه للبيع في مطلع تعاملات شهر نوفمبر الجاري.

اليورو

وفي الوقت ذاته، توقف سعر اليورو بنهاية تعاملات اليوم بين 52.41 جنيه للشراء و52.56 جنيه للبيع، فيما تراوح سعر الجنيه الإسترليني بين 62.82 جنيه للشراء و62.99 جنيه للبيع.

الريال السعودي

هذا وسجل سعر الريال السعودي بنهاية التعاملات بالبنك المركزي نحو 13.11 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي حوالي 13.41 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع، وسعر الريال القطري عند 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

وتراوح سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي بين 160.144 جنيه للشراء و160.63 جنيه للبيع.