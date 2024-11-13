طبيب الأهلي يجهز تقريرا عن حالة المصابين قبل مواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - جهز الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا طبيا عن حالة جميع اللاعبين المصابين بالفريق لعرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مران يوم الجمعة المقبل.

ويتضمن التقرير توضيح حالة كلا من كريم نيدفيد وياسر إبراهيم اللذين واصلا تدريباتهما التأهيلية خلال الفترة الأخيرة وتماثلا للشفاء وأصبحا قريبين من المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري حسب رؤية الجهاز الفني.

وتأكد جاهزية كلا من حسين الشحات وإمام عاشور للمباريات المقبلة، خاصة بعد شكواهما من الإصابة بإجهاد عضلي في لقاء الأهلي أمام زد.

وعلى صعيد آخر من المنتظر أن يجري رامي ربيعه أشعة على قدمه للاطمئنان على إصابته بشد في العضلة الضامة، والتي اشتكى منها اللاعب في لقاء زد وتم استبداله بسببها ولم يستكمل اللقاء.

وواصل الثلاثي محمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول تدريباتهم التأهيلية والطبية خلال الفترة الماضية ولم يحصلا على راحة كبقية اللاعبين.

ومن المنتظر أن يتوجه الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد الى النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة للعرض على الطبيب المعالج لتقييم حجم إصابتهما وتحديد برنامجهما العلاجي خلال الفترة المقبلة.

فيما أصبح علي معلول جاهزا للعودة لتدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي قطع في وتر اكيلس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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