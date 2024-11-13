بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - خاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش مرانا صباح اليوم باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهته المقبلة أمام البنك الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي في الخامسة مساءً الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري بالجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وانبي

وحقق بيراميدز الفوز على إنبي بنتيجة 2ـ1 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدفي فريق بيراميدز اللاعب أحمد عاطف قطة في الدقيقة 3 و35، فيما سجل علي فوزي هدف إنبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ترتيب بيراميدز والبنك الاهلي في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتواجد فريق بيراميدز في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد البنك الاهلي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

موعد وحكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بموعد وحكام مباراة الفريق أمام ساجرادا الأنجولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يستضيف نادي بيراميدز نظيره الأنجولي في السادسة من مساء الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

مواعيد أول ٣ جولات لبيراميدز في دوري الأبطال

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد أول 3 جولات من لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة من البطولة القارية، والتي تضم جانبه أندية الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز الثلاثة الأولى على النحو التالي:

*الجولة الأولى.. بيراميدز * ساجرادا.. الساعة ٦ من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري.. على استاد الدفاع الجوي.

*الجولة الثانية.. دجوليبا * بيراميدز.. الساعة ٣ بتوقيت القاهرة يوم ٨ ديسمبر المقبل.. على استاد ٢٦ مارس بمدينة باماكو العاصمة المالية.

*الجولة الثالثة.. الترجي التونسي * بيراميدز .. الساعة ٦ بتوقيت القاهرة يوم ١٤ ديسمبر المقبل.. على الملعب الأولمبي في رادس.

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