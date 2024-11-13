رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش - أخبار كلمتك

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً -  شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة العريش بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والجامعية.

هدف بروتوكول التعاون بين وزارة الرياضة وجامعة العريش

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من إمكانيات وخبرات كلية الطب وكلية علوم الرياضة بجامعة العريش لتطوير وحدة الطب الرياضي بمدينة العريش. كما يتضمن تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للرياضيين عبر برامج تأهيلية متقدمة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية والمختصين في مجال الطب الرياضي، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب التطورات الحديثة.

 

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو توفير رعاية صحية شاملة للرياضيين في شمال سيناء، مؤكدًا أن تطوير وحدة الطب الرياضي بالعريش يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة الصحية للرياضيين، بما يدعم قدرتهم على تحقيق إنجازات رياضية متميزة.

وأضاف الوزير: “شمال سيناء تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، ونعمل على توجيه كافة إمكانيات الوزارة لدعم شباب المحافظة. هذا البروتوكول ليس مجرد اتفاقية، بل هو بداية لمرحلة جديدة تركز على بناء أجيال رياضية قادرة على المساهمة في تعزيز صورة مصر رياضيًا على الصعيدين المحلي والدولي”.

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور أن هذا البروتوكول يعد نقطة انطلاق نحو تحسين الخدمات الصحية في المجال الرياضي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة العريش ووزارة الشباب والرياضة يهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة تخدم الرياضيين بشكل مباشر.

وأضاف المحافظ: “إن تطوير الخدمات الصحية هو جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة في سيناء، ونعمل بشكل مستمر على دعم المشروعات التي تلبي احتياجات الشباب وتساهم في استقرارهم على أرض المحافظة”.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية في المحافظات الحدودية، ودعم قطاع الرياضة ببرامج وخدمات متطورة، تعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق