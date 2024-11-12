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الرياضة - 04:23 - مصر استنكرت بأشد العبارات.. أبرز ردود الفعل الدولية والعربية على تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:23 - مصر استنكرت بأشد العبارات.. أبرز ردود الفعل الدولية والعربية على تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مصر استنكرت بأشد العبارات.. أبرز ردود الفعل الدولية والعربية على تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - صرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، «جوزيب بوريل»، أن هدف وزير المالية الإسرائيلي «بتسلئيل سموتريتش» لضم المستوطنات في الضفة الغربية تهدم القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين.

وتأتي تصريحات بوريل ردا على إعلان «سموتريتش»، المسؤول عن المستوطنات، أنه أمر وزارته بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

وأكد «بوريل» عبر منصة «إكس»: «أدين بشكل لا لبس فيه دعوة الوزير «سموتريتش» إلى تطبيق السيادة في الضفة الغربية، وهي خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني، ومثل هذا الخطاب يقوض القانون الدولي وينتهك حقوق الفلسطينيين ويهدد أي احتمالات لحل الدولتين».

قال وزير الخارجية الإسرائيلي «جدعون ساعر» إنه تمت مناقشتها خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، وأضاف أنه إذا كان الأمر ذا صلة، فسيتم مناقشته مرة أخرى مع أصدقائنا في واشنطن.

جدعون ساعر

قال وزير المالية الإسرائيلي «بتسلئيل سموتريتش»، إن الوقت حان لإعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقد أثارت دعوة سموتريتش لضم الضفة الغربية عدة ردود فعل منددة.

سموتريتش يدعو لبسط السيطرة على الضفة الغربية

جدير بالذكر أن توعد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف« بتسلئيل سموتريش» أمس الاثنين، بضم إسرائيل في العام 2025، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنه يرى فرصة في عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

وأكد سموتريتش أن إقامة دولة فلسطينية… من شأنه أن يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر، وقال إن الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا التهديد… هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على «مستوطنات يهودا والسامر»، مستخدما الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

واستنكرت مصر بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي «بتسلئيل سموتريتش» الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

واعتبرت مصر تصريحات «سموتريتش» انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

مستوطنات يهودا والسامر

رد فعل السلطة الفلسطينية على تصريحات سموتريتش

وقال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن تصريحات «سموتريتش» تؤكد نية الحكومة الإسرائيلية استكمال خططها للسيطرة على الضفة الغربية بحلول 2025.

وأكد «أبوردينة »أنه «يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسؤولية السماح لإسرائيل بالاستمرار في جرائمها وعدوانها وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي».

حركة« حماس»

قالت حركة« حماس» إن تصريحات« سموتريتش» تؤكد النوايا الاستعمارية للاحتلال، وتفند ادعاءات أولئك الذين يعانون من الوهم بشأن تحقيق السلام والتعايش مع إسرائيل.

حركة «الجهاد الإسلامي»

كذلك ذكرت حركة «الجهاد الإسلامي»، أن ذلك يعادل الاعتراف بالحرب المفتوحة التي يشنها الكيان الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني.

رد فعل الخارجية التركية على تصريحات سموتريتش

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها الشديد للتصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين حول ضم الضفة الغربية.

وشددت الوزارة في بيانها على أن هذه التصريحات التي تتجاهل القانون الدولي وحل الدولتين، دليل على أن هدف إسرائيل النهائي هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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