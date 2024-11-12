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من أصول تونسية، حكم بالسجن على مهاجم موناكو بتهمة الاعتداء الجنسي - أخبار كلمتك

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من أصول تونسية، حكم بالسجن على مهاجم موناكو بتهمة الاعتداء الجنسي - أخبار كلمتك

من أصول تونسية، حكم بالسجن على مهاجم موناكو بتهمة الاعتداء الجنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - قررت المحكمة الجنائية في مدينة نيس الفرنسي الحكم على وسام بن يدر مهاجم موناكو الفرنسي بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ بحسب محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية.

وجاء الحكم على المهاجم صاحب الأصول  التونسية بعد اتهامه تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تحت تأثير الخمر كما تم توقيع غرامة قدرها 5,000 يورو وإجباره على دفع مبلغ 6,500 يورو للضحية.

وكان وسام بن يدر بالفعل تحت الإشراف القضائي، بعد أن دفع كفالة قدرها 900 ألف يورو لامرأة شابة أخرى تتهمه بالاغتصاب خلال حفلة في صيف عام 2022، ولا تزال القضية قيد التحقيق.

ومن المقرر أيضًا محاكمة المهاجم الفرنسي السابق في نهاية ديسمبر المقبل بتهمة العنف النفسي ضد زوجته كجزء من إجراءات الطلاق التي بدأت في مايو 2023.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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