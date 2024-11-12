الرياضة - 08:27 - رواتب تصل لـ 500 ألف جنيه.. رابط التقديم على وظائف السفارة الأمريكية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - وظائف السفارة الأمريكية.. يبحث الكثير من الشباب عن وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة، حيث تتيح السفارة فرصة عظيمة للراغبين في الانضمام إلى بيئة عمل احترافية وديناميكية، والعمل جنباً إلى جنب مع فريق من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأوضحت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة لـ وظائف السفارة الأمريكية 2024، والتي نستعرضها معكم فيما يلي:

وظائف السفارة الأمريكية 2024

من وظائف السفارة الأمريكية المتاحة، وظيفة Supervisory Administrative Assistant «مساعد إداري مشرف» ضمن مكتب العمليات الإنشائية الخارجية (OBO).

شروط وظائف السفارة الأمريكية 2024

- التمتع بخبرة 3 سنوات على الأقل في مجال التنظيم الإداري، على أن تكون الـ 3 سنوات من بينهم سنة في مجال البناء في بيئة العمل المكتبية أو مجال الهندسة.

- إتقان اللغة الإنجليزية جيدا، وهذا شرط أساسي في القراءة والتحدث والكتابة.

- إكمال للدراسة الجامعية بالحصول على شهادة التخرج.

- التمتع بمهارات وخبرات عالية من إدارة المكتب مثل إعداد المستندات والسجلات وكذلك الميزانية، وكيفية إدخال البيانات.

المهام والمسؤوليات لأحدث وظائف السفارة الأمريكية 2024

- يتولى المساعد الإداري المشرف مسؤولية إدارة المهام الإدارية لمكتب العمليات الإنشائية، وضمان سير العمل بسلاسة وتقديم الدعم لمشاريع البناء والصيانة.

- تشمل المهام الإشراف على الموظفين الإداريين، تنظيم اللوجستيات، إدارة الميزانية، وتنسيق شؤون الموظفين، إلى جانب ضمان الامتثال للوائح الحكومة الأمريكية.

تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية 2024

- تتضمن ساعات العمل 40 ساعة أسبوعيا.

- الموعد النهائي للتقديم هو يوم الخميس الموافق يوم 14 نوفمبر 2024.

- الرواتب قد أجمعت سنويا بمقدار 10.512 دولار، وهو ما (يقارب 512.000 جنيه سنوياً أي حوالي 43.000 شهرياً).

رابط التقديم لوظائف السفارة الأمريكية 2024

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الوظائف المتاحة في السفارة الأمريكية 2024

أتاحت السفارة الأمريكية عدداً من الوظائف جاءت على رأسها وظيفة Operator ووظيفة Power plant، ووظيفة المساعد الإداري الذي يكون مسؤولا المهام الإدارية والعمل على التقديم لمشاريع الصيانة والبناء، وإدارة وتنظيم الميزانية واللوجستيات، كما في ذلك تنسيق شؤون الموظفين.