بمشاركة الأهلي، "فيفا " تعلن تفاصيل مكان وموعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:55 مساءً - تتجه أنظار نخبة أندية العالم إلى مدينة ميامي، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 حيث تستضيف المدينة الأمريكية مراسم قرعة مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية FIFA.

بيان فيفا بشأن قرعة كأس العالم للأندية 2025

تنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

وبحلول تاريخ إجراء القرعة في الشهر المقبل، ستكون قد حُسمت هوية كافة الأندية الـ32 المتأهلة إلى أكبر مسابقة عالمية للأندية، وسيكون آخر الملتحقين بالركب إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو الفريق الفائز بالمواجهة البرازيلية الخالصة في نهائي كأس ليبرتادوريس والذي يجمع بين أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يوم السبت 30 نوفمبر 2024.

ويأتي التأهل إلى العرس الكروي العالمي للأندية الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل ليضفي مستوى إضافيًا من الإثارة على نهائي البطولة القارية، بحيث يسعى أتليتيكو مينيرو إلى نيل اللقب القاري للمرة الثانية بعد أن حقق هذا الإنجاز للمرة الأولى عام 2013. أما متصدر ترتيب الدوري البرازيلي، بوتافوجو، فسيحاول بذل الغالي والنفيس في سبيل اقتناص لقب أمريكا الجنوبية للمرة الأولى بتاريخه في الموقعة التي تجري قبل خمسة أيام فقط من قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

وكان FIFA كشف مؤخرًا عن الملاعب الـ12 التي تستضيف مباريات البطولة، وأكد أن إنتر ميامي هو النادي الذي اقتنص تذكرة التأهل ما قبل الأخيرة (المخصصة للدولة المستضيفة) بفضل أدائه المشرّف في الموسم العادي من الدوري الأمريكي والذي كسر فيه عدة أرقام قياسية. كما تم الإعلان بأن نادي سياتل ساوندرز سيخوض كافة مبارياته في مرحلة المجموعات على ملعب لومن فيلد الصاخب.

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