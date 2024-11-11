أبرزها خسارة الزمالك، نتائج مباريات اليوم بدوري الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - دوري الكرة النسائية، حقق فريق وادي دجلة فوزًا ثمينًا على نادي الزمالك في المباراة، التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بالجولة السابعة، من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، والتي استضافها ملعب النادي الدجلاوي بالتجمع الخامس، بهدفين مقابل لا شيء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة الـ15 محتلًا، المركز الثاني مؤقتًا لحين استكمال مباريات الجولة.

وتجمد رصيد نادي الزمالك عند 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات على زد والمقاولون والمصري.

فريق الزمالك للكرة النسائية، كلمتك

نتائج باقي مباريات دوري الكرة النسائية اليوم الاثنين

وجاءت نتائج باقي مباريات اليوم الإثنين في الجولة السابعة بدوري الكرة النسائية على النحو التالي:

فوز مودرن سبورت على المصري البورسعيدي 7-0

خسارة المعادي واليخت أمام المقاولون العرب 2-6

خسارة الجونة أمام الطيران 0-1

تعادل إنبي أمام بالم هيلز 2-2

انسحاب الاتحاد السكندري أمام الأهلي

وشهدت الجولة الماضية أول واقعة انسحاب في بطولة دوري الكرة النسائية، بعدما انسحب فريق الاتحاد السكندري سيدات أمام الأهلي بعد مرور 36 دقيقة فقط من اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد النادي فرع القاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة انسحاب فريق الاتحاد السكندري سيدات بعد 36 دقيقة فقط عقب أحرز فريق النادي الأهلي 8 أهداف.

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