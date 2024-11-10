موعد وحكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:55 مساءً - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بموعد وحكام مباراة الفريق أمام ساجرادا الأنجولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

وتقرر أن يستضيف نادي بيراميدز نظيره الأنجولي في السادسة من مساء الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر

وتضم المجموعة الرابعة بدوري الأبطال أندية الترجي التونسي وبيراميدز. وديجوليبا المالي، وساجرادا الأنجولي.

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