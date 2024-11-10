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الرياضة - 10:30 - قرعة الحج 2025.. الشروط والأوراق وكيفية التسجيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:30 - قرعة الحج 2025.. الشروط والأوراق وكيفية التسجيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:30 - قرعة الحج 2025.. الشروط والأوراق وكيفية التسجيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - قرعة الحج 2025 .. تزامنا مع استمرار التقديم في قرعة الحج 2025 يتزايد البحث بشكل مستمر من قبل المسلمين عن رابط وشروط التسجيل بالإضافة إلى الأرواق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2025.. التفاصيل في السطور التالية.

قرعة الحج 2025

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص قرعة الحج 2025 وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

قرعة الحج 2025

رابط التسجيل في قرعة الحج 2025

وعلى الراغبين في التقديم في قرعة الحج 2025 إلكترونيا، الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج، ويمكنكم الدخول على الموقع مباشرة من خلال الضغط هنا من هنــــــــــا.

قرعة الحج 2025

كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025

ويمكن التسجيل في قرعة الحج 2025 من خلال الآتي:

- التقديم في قرعة الحج من خلال أقسام الشرطة.

- كما يتاح التقديم أون لاين عن طريق موقع وزارة الداخلية، عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية، عبر شبكة المعلومات الدولية، وتسجيل بيانات المتقدم.

- الاتصال بالخدمة الصوتية 27983000 - 02.

التسجيل في قرعة الحج 2025

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025

- الدخول على موقع وزارة الداخلية.

- اختيار بوابة الحج.

- اختيار تسجيل طلب حج القرعة.

- قراءة التعليمات جيدًا.

- الضغط على إقرار مقدم الطلب ثم التالي.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- إدخال بيانات المرافقين- إن وجد.

- تأكيد الطلب.

- التسجيل في قرعة الحج 2025 بنجاح ثم انتظار النتيجة.

قرعة الحج 2025

البيانات المطلوبة للتقدم للحج 2025

- الاسم كاملا.

- الرقم القومي.

- رقم الهاتف المحمول.

- إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في الحالات الضرورية.

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بحج القرعة 2025

- نموذج طلب الحج الورقي.

- جواز السفر.

- بطاقة الرقم القومي «السارية الصلاحية».

- بيان بالحالة الصحية ونوع المرض «إن وجد».

الفئات الممنوعة من الحج في قرعة 2025

- الأطفال دون سن 12 عامًا.

- مرضى الفشل الكلوي والتليف الرئوي.

- أصحاب الأمراض المعدية النشطة.

- الأشخاص المصابون بالسمنة المفرطة المرضية.

- مرضى القلب المتقدمون ومرضى التليف الكبدي والحوامل.

- الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية الشديدة، والزهايمر.

- مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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