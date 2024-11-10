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الرياضة - 10:30 - رئيس مركز معلومات تغير المناخ: لا صحة لانتشار الآفات.. والأجواء مناسبة لزراعة القمح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:30 - رئيس مركز معلومات تغير المناخ: لا صحة لانتشار الآفات.. والأجواء مناسبة لزراعة القمح - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:30 - رئيس مركز معلومات تغير المناخ: لا صحة لانتشار الآفات.. والأجواء مناسبة لزراعة القمح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أننا في فترة انتقالية مهمة وهو الثلث الأخير من فصل الخريف، قائلا: "خريف هذا العام خريف ما قبل تغير المناخ ونعود لما قبل 40 عاما، وهو أن يكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة".

وأشار "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اليوم بداية رسمية لزراعة القمح في مصر، مؤكدًا أن الأجواء ممتازة لزراعة القمح بهذا التوقيت هذا العام، مضيفا "لا قلق على المنتجات الزراعية وما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن انتشار الآفات بالمحاصيل الزراعية غير صحيح وبه مبالغة شديدة".

ونوه بأن مواعيد زراعة القمح تبدأ اليوم وعلى المزارعين بداية الزراعة الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية وهناك أصناف قمح ممنوع زراعتها بالأراضي، مشددًا على أن الأجواء الآن مناسبة جدًا لزراعة القمح.

ونصح المزارعين بزراعة أصناف القمح الموجودة في الخريطة الصنفية، كما نصح المزارعين بزراعة الخضار خلال الفترة الحالية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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