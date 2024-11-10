أشرف صبحي يناقش مع محافظ الفيوم وهيئة الثروة السمكية الملفات المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لهيئة الثروة السمكية، لبحث عدد من الملفات المشتركة ومجموعة من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية ومشاركة الشباب في التطوير على مستوى القطاعات المختلفة والمساهمة في التنمية الشاملة بمحافظة الفيوم.

ناقش الاجتماع سبل دعم وتطوير المدن الشبابية وتحديث البنية التحتية لتلك المنشآت، إضافة إلى مناقشة عدد من المشروعات من أهمها إقامة معسكرات كشفية ومخيمات شبابية تستهدف تعزيز الأنشطة الرياضية والكشفية وتطوير مهارات الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية وتوعوية في مجالات القيادة والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة البيئية والكشفية التي تعزز الوعي البيئي وتنمي روح التعاون والانتماء في المحافظة.

أشرف صبحي يناقش مع محافظ الفيوم وهيئة الثروة السمكية بعض الملفات المشتركة

كما تناول الاجتماع التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة في إنشاء شاطئ خاص بمركز التعليم المدني بمنطقة بشكشوك، لاسيما مشاركة الشباب في تنمية المشروعات والاستفادة من موارد المحافظة، وتكثيف الدورات التدريبية والأنشطة التي تهدف للحفاظ على التوازن البيئي والثروة السمكية ببحيرتي وادى الريان وبحيرة قارون، بما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

أشرف صبحي يناقش مع محافظ الفيوم وهيئة الثروة السمكية بعض الملفات المشتركة

أكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع، أن الوزارة تولى أهتمامًا كبيرًا لدعم الشباب وتعظيم دور المدن الشبابية في تعدد المصادر المالية المتنوعة، وكذلك التوسع في المشروعات وتوفير العديد من الفرص التدريبية وفرص العمل، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية قريبة من الشباب ومساندة لهم في رؤيتهم ومستقبلهم.

أشرف صبحي يناقش مع محافظ الفيوم وهيئة الثروة السمكية بعض الملفات المشتركة

ووجه وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع، بضرورة العمل على بدء تنفيذ شاطئ خاص للمدينة الشبابية بشكشوك، وزيادة العوائد المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه الوزير بتكثيف فعاليات السياحة الرياضية في المحافظة بهدف جذب المزيد من الزوار وتعزيز الاقتصاد المحلي وإقامة بطولات وفعاليات رياضية متنوعة تستفيد من الطبيعة الفريدة لمحافظة الفيوم، مثل البحيرات والمحميات الطبيعية، كما تطرق الأجتماع إلي تطوير المرافق الرياضية والسياحية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوفير بيئة مثالية لاستقبال الرياضيين والسياح من مختلف الأعمار. تسهم هذه الفعاليات في نشر الوعي بأهمية الرياضة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مع توفير فرص عمل ودعم الأنشطة المحلية.

وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مقر مركز شباب الغنيمي بقلين

من ناحية أخرى، افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مقر مركز شباب الغنيمي بمركز قلين، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



وقال الوزير: “نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الخدمات الرياضية وتعزيز البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية، إيمانًا بأن الرياضة تمثل أداة فعالة لبناء أجيال قوية وواعية، ونحن نعمل على تنفيذ مشروعات متنوعة في كل المحافظات لتلبية احتياجات الشباب”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكثيف وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط التنفيذية التي تضمن استكمال اعمال التطوير الشامل للبنية الشبابية والرياضية بما يحقق تكافؤ الفرص أمام جميع النشء والشباب فى جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية لممارسة الرياضة ورفع مستويات اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة العامة لدى جميع أفراد الأسرة المصرية.



وأكد وزير الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يتم تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة لكافة المحافظات من أجل ضمان استكمال عملية التطوير والإنشاء الجديد للمرافق والمنشآت الرياضية بما يحقق تطلعات الشباب فى ممارسة الرياضة وبما يتيح ويوسع من مشروعات ومبادرات اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات.

ومن جانبه، أشاد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، بهذا الإنجاز، معبرًا عن فخره بالشراكة المستمرة مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مشروعات تعود بالفائدة على أبناء المحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح مقر مركز شباب الغنيمي بمركز قلين، يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والذي يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية بمركز قلين، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والمساهمة في رفع مستوى اللياقة البدنية، مما يعزز من دور المحافظة في نشر ثقافة الرياضة بين الأجيال.

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