بعد الخسارة من بولونيا، روما يعلن إقالة يوريتش من تدريب الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - الدوري الإيطالي، أعلن نادي روما بشكل رسمي، إقالة إيفان يوريتش من تدريب الفريق بعد الهزيمة أمام بولونيا 3-2 في الدوري الإيطالي.

ونشر نادي روما بيانا عبر الموقع الرسمي جاء كالتالي: “نريد أن نشكر إيفان يوريتش على عمله الشاق خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وتابع البيان: “لقد تعامل مع بيئة صعبة بمنتهى الاحترافية، ونحن ممتنون لذلك نتمنى له كل التوفيق في مستقبله”.

وأتم: “وقد بدأ روما بالفعل البحث عن مدير فني جديد وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وخسر فريق روما الإيطالي أمام بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ضمن مواجهات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

تقدم بولونيا بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق كاسترو، ثم تعادل ستيفان شعراوي لروما في الدقيقة 63، وعاود ريكاردو أورسوليني التقدم لبولونيا بالهدف الثاني في الدقيقة 66 ثم عزز كارلسون التقدم لبولونيا بالهدف الثالث في الدقيقة 77، ونجح اللاعب ستيفان شعراوي مجددا في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني لروما في الدقيقة 82.

تشكيل روما في مواجهة بولونيا

وأعلن المدرب إيفان يوريتش، المدير الفني لفريق روما تشكيل الجيالوروسي ضد بولونيا، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024-25.

وجاء تشكيل روما ضد بولونيا كالتالي:

سفيلار، مانشيني، نديكا، أنجيلينو، شيليك، كونى، كريستانتى، الشعراوي، سولي، بيسيلي، دوفبيك.

تشكيل روما أمام بولونيا، كلمتك

تشكيل بولونيا أمام روما

بينما جاء تشكيل بولونيا أمام روما كالاتي:

لوكاس سكوروبوسكي - خوان ميراندا - لورينزو دي سيلفستري - لوتشومي - بيوكيما - دان ندوي - أودجارد - ريكاردو أورسوليني - توبيجا - ريمو فيلير - كاسترو

ترتيب الفريقين المباراة

بهذه النتيجة تجمد رصيد روما عند 13 نقطة في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي جمعهم من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مواجهات.

فيما رفع فريق بولونيا رصيده إلى 18 نقطة تقدم بها إلى المركز الثامن في ترتيب الكالتيشو، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مواجهة واحدة.

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