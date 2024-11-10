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الرياضة - 10:35 - وزير التموين: نسعى لتوفير السلع وتشديد الرقابة للحفاظ على استقرار الأسعار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:35 - وزير التموين: نسعى لتوفير السلع وتشديد الرقابة للحفاظ على استقرار الأسعار - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - وزير التموين: نسعى لتوفير السلع وتشديد الرقابة للحفاظ على استقرار الأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم بطرح السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها بيض المائدة، بالمجمعات الاستهلاكية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، على أن استراتيجية الوزارة تقوم على توفير السلع بالأسواق مع تشديد الرقابة على منافذ البيع للحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال وزير التموين، إن الوزارة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها لتوفير السلع الغذائية سواء من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قيام الوزارة باستيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلي وعرضه بالسعر المناسب للمواطنين بسعر 150 جنيها لطبق البيض.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن استمرار طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق.

الجدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد تعاقدت على استيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية، كما أنه مدون على كل بيضة تاريخ الانتاج والصلاحية، نظرا لجودة البيض يوجد إقبال كبير على شرائه من المواطنين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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