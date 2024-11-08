«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تعادل سلبي بين فرايبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعادل سلبي بين فرايبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين فرايبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - الدوري الألماني، تعادل فريق يونيون برلين مع نظيره فرايبورج سلبيًّا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فرايبورج للنقطة الـ 17 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يحتل يونيون برلين المركز السابع برصيد 16 نقطة. 

1d952c2e19.jpg
b58af9b976.jpg

بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن 

فيما حقَّق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني فوزًا كبيرًا أمام نظيره فيردر بريمن بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

سجل أهداف مونشنجلادباخ كل من الحساني بلايا في الدقيقة 11، وماركو فريدل في الدقيقة 12 وفرانك هونورات في الدقيقة 45، كيفين شتوجر 67.

أمام هدف فيردر بريمن الوحيد فسجله اللاعب كيكي توب في الدقيقة 77.

فريق فيردر بريمن، كلمتك
فريق فيردر بريمن، كلمتك

مونشنجلادباخ يضرب فيردر بريمن برباعية في الدوري الألماني

الدوري الألماني، بروسيا دورتموند يفوز على لايبزيج بهدفين

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق