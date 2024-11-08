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موقف بيب جوارديولا من تدريب منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

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موقف بيب جوارديولا من تدريب منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

موقف بيب جوارديولا من تدريب منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:57 مساءً -  كشفت بعض التقارير الصحفية، عن تطورات مفاوضات الاتحاد البرازيلي للتعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أثليتك الإنجليزية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يُبذل جهودًا كبيرة للتعاقد مع بيب جوارديولا في نهاية الموسم الحالي.

وتابعت التقارير، أن الاتحاد البرازيلي اتصل بوكلاء بيب جوارديولا كثيرًا، لأن رغبتهم هو تدريب المنتخب في كأس العالم 2026، خاصة وأن عقده سينتهي مع مانشستر سيتي.

 

وأكدت صحيفة ذا أثليتك، أن من المرجح أن يتم حسم مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد صدور قرار في الـ 115 تهمة الموجهة للنادي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن بيب جوارديولا سيستمر مع النادي في حال تم توقيع أي عقوبة ضد مانشستر سيتي، ولكن الأرجح رحيله حال عدم وجود أي عقوبات.

وارتبط بيب جوارديولا بالرحيل عن تدريب صفوف فريق مانشستر سيتي في نهاية الموسم الجاري، وذلك حسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية.

ويرتبط المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعقد مع فريق مانشستر سيتي حتى يونيو 2025، أي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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