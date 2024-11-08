الرياضة - 01:44 - رابط حجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - كارت الخدمات المتكاملة إحدى الأدوات الهامة التي تتيح للمواطنين الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية الموجهة لتحسين مستوى حياتهم، إذ يهدف الكارت إلى تسهيل الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتموين، وغيرها من الخدمات الضرورية.

وسنتناول في هذا التقرير، رابط وخطوات حجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، والشروط المطلوبة للحصول عليه:

رابط حجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

وأتاحت وزارة الصحة والسكان، رابطا مباشرا، لحجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول علي موقع وزارة الصحة والسكان، والضغط على الرابط هنـــــــــــــا.

- ادخال البيانات الأساسية من «الاسم رباعي، و تاريخ الميلاد، والسن، والحالة الاجتماعية سواء أعزب أو متزوج أو أرمل، محافظة السكن ومدينة السكن، العنوان، الوظيفة».

- كتابة رقم الهاتف المحمول ويجب التأكد منه لأنه سوف يتم إرسال رسالة قصيرة عليه.

- تحديد نوع الإعاقة.

- التأكد من أن جميع البيانات صحيحة وسوف تصل رسالة بالموعد ومكان الكشف.

- الضغط على أيقونة «حفظ البيانات».

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

1- لـ الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، اضغط مباشرة على الرابط هنــــــــــــا.

2- ادخال الرقم القومي.

3- الضغط على أيقونة «بحث».

4- وأخيرا تظهر النتيجة مباشرة.

5- قم بطباعة النتيجة أو حفظها.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

يعد كارت الخدمات المتكاملة من الأدوات الهامة التي توفرها الحكومة المصرية للمواطنين ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة، لذا يجب أن تنطبق عليهم الشروط التالية:

- أن يكونوا من أصحاب الإعاقات التالية: «الإعاقات الحركية، الإعاقات الذهنية، الإعاقات البصرية، الإعاقات السمعية، الإعاقات النفسية، الإعاقات المتعددة أو المركبة، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، اضطراب طيف التوحد، الشلل الدماغي والرباعي، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات».

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عامًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

بعد إتمام جميع الإجراءات، يجب تقديم المستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقرير طبي معتمد من لجنة طبية أو مستشفى حكومي.

- شهادة ميلاد أو مستندات تثبت تاريخ الميلاد.

- 3 صور شخصية حديثة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

1- الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة.

2- الدعم الاجتماعي والمالي.

3- تخفيضات في وسائل النقل العامة.

4- إعفاءات في الرسوم الدراسية.

5- إعفاءات ضريبية.

6- فرص للتوظيف والتأهيل المهني.

7- أولوية في المعاملات الحكومية.