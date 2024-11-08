موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:44 - رابط حجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:44 - رابط حجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:44 - رابط حجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - كارت الخدمات المتكاملة إحدى الأدوات الهامة التي تتيح للمواطنين الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية الموجهة لتحسين مستوى حياتهم، إذ يهدف الكارت إلى تسهيل الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتموين، وغيرها من الخدمات الضرورية.

وسنتناول في هذا التقرير، رابط وخطوات حجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، والشروط المطلوبة للحصول عليه:

كارت الخدمات المتكاملة

رابط حجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

وأتاحت وزارة الصحة والسكان، رابطا مباشرا، لحجز موعد الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول علي موقع وزارة الصحة والسكان، والضغط على الرابط هنـــــــــــــا.

- ادخال البيانات الأساسية من «الاسم رباعي، و تاريخ الميلاد، والسن، والحالة الاجتماعية سواء أعزب أو متزوج أو أرمل، محافظة السكن ومدينة السكن، العنوان، الوظيفة».

- كتابة رقم الهاتف المحمول ويجب التأكد منه لأنه سوف يتم إرسال رسالة قصيرة عليه.

- تحديد نوع الإعاقة.

- التأكد من أن جميع البيانات صحيحة وسوف تصل رسالة بالموعد ومكان الكشف.

- الضغط على أيقونة «حفظ البيانات».

كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

1- لـ الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، اضغط مباشرة على الرابط هنــــــــــــا.

2- ادخال الرقم القومي.

3- الضغط على أيقونة «بحث».

4- وأخيرا تظهر النتيجة مباشرة.

5- قم بطباعة النتيجة أو حفظها.

كارت الخدمات المتكاملة

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

يعد كارت الخدمات المتكاملة من الأدوات الهامة التي توفرها الحكومة المصرية للمواطنين ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة، لذا يجب أن تنطبق عليهم الشروط التالية:

- أن يكونوا من أصحاب الإعاقات التالية: «الإعاقات الحركية، الإعاقات الذهنية، الإعاقات البصرية، الإعاقات السمعية، الإعاقات النفسية، الإعاقات المتعددة أو المركبة، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، اضطراب طيف التوحد، الشلل الدماغي والرباعي، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات».

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 عامًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

بعد إتمام جميع الإجراءات، يجب تقديم المستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقرير طبي معتمد من لجنة طبية أو مستشفى حكومي.

- شهادة ميلاد أو مستندات تثبت تاريخ الميلاد.

- 3 صور شخصية حديثة.

استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

1- الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة.

2- الدعم الاجتماعي والمالي.

3- تخفيضات في وسائل النقل العامة.

4- إعفاءات في الرسوم الدراسية.

5- إعفاءات ضريبية.

6- فرص للتوظيف والتأهيل المهني.

7- أولوية في المعاملات الحكومية.

اقرأ أيضاً
خطوات استخراج رخصة قيادة لأول مرة 2024.. الأوراق والرسوم المطلوبة

خطوات استخراج «جواز سفر» للأطفال والأوراق المطلوبة

خطوات استخراج اشتراكات الطلاب بالخط الثالث للمترو 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق