موعد انتظام كريم نيدفيد في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - الأهلي، أكد مصدر طبي داخل الأهلي أن كريم نيدفيد لاعب الفريق سوف ينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة زد حيث يغيب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة بإجهاد في عضلة السمانة.

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك جلسة قريبة تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي مارسيل كولر المدير الفني للفريق في حضور لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار من أجل مناقشة ملف تدعيمات الفريق في الشتاء.



وأوضح مصدر أن هذه الجلسة ستكون خلال فترة التوقف الدولي القادمة من أجل حسم هذا الملف سريعا قبل الدخول في شهر ديسمبر القادم.

لجنة التخطيط والمدير الرياضي يرغبون في التعاقد مع ثلاث لاعبين جدد في الميركاتو في الهجوم والجناح والمدافع الصريح.

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه نية في الدفع بمحمود كهربا مدافع الفريق في جزء من مباراة زد الليلة من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وعاد كهربا للتواجد في قائمة الأهلي بعد غيابه عن مباراة سيراميكا الافتتاحية في مشوار الدوري.

خاض لاعبو الأهلي مران خفيف في فندق الإقامة صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة زد الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين بالفيديو قبل التحرك إلى ملعب مباراة زد المرتقبة الليلة.

يفتقد النادي الأهلي اليوم العديد من العناصر المهمة في مباراة زد المرتقبة في الدوري.

و استبعد كولر كلا من:

حمزه علاء -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول - مصطفى أبو الخير-وكريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد عبد الله - سمير محمد.

استقر الجهاز الفني للقريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لخوض مباراة هامة أمام زد الليلة ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المارد الأحمر لملاقاة فريق زد إف سي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي



ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء زد اليوم في ثاني مباريات الفريق في بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبوعلي - محمود كهربا.

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.‏

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