اجتماع طارئ لـ اتحاد الكرة اليوم لبحث أزمة التسريب وتوقعات باتخاذ قرارات صارمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:20 صباحاً - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، بحث تداعيات الأزمة الأخيرة داخل لجنة الحكام المتعلقة بتسريب التسجيل الصوتي بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي في الأيام الماضية.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا منتصف ليلة الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة التسجيل الصوتي المسرب للحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

بيان اتحاد الكرة

وجاء نص بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

نظرًا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، المقرر انعقاده غدًا الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة.

إقالة لجنة الحكام

وبات من المؤكد أن يتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة قرارا اليوم بإقالة لجنة الحكام الحالية بقيادة محمد فاروق وتعيين لجنة مؤقتة تدير لجنة الحكام حتى نهاية ولاية المجلس الحالي في شهر ديسمبر المقبل

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك أعضاء من اتحاد الكرة تحدثوا بالفعل مع جمال علام رئيس المجلس وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، بضرورة إقالة لجنة الحكام وإسناد إدارة اللجنة لعزب حجاج أو أي خبير مصري حتى يتم تعيين مجلس جديد للاتحاد والذي عليه أن يسند المهمة لخبير أجنبي مثلما ترغب الأندية.

وتابع: ما يحدث تصفية حسابات ونحن كمجلس إدارة اتحاد الكرة أبقينا على اللجنة حتى تدير التحكيم لفترة مؤقتة دون الدخول في أزمات ولكن ظهور الأزمات التحكيمية للإعلام أمر لم يحدث من قبل بهذا الشكل.

مجلس الجبلاية، كلمتك

رد محمد عادل على التسريب الصوتي

وأكد الحكم الدولي محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب له عن المحادثة التي دارت بينه وبين زميله محمد سلامة حكم الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي مزور ومفبرك.

وأضاف عادل خلال تصريحات تليفزيونية: “التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات والنائب العام”.

وسادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة حول حرب التصريحات والتسريبات من لجنة الحكام.

اتحاد الكرة يرفض تسريب التسجيل الصوتي

ورفض اتحاد الكرة فكرة تسريب التسجيل الصوتي لمحمد عادل مع محمد سلامة حكم الفار خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن المجلس سيتدخل في الأزمة خاصة بعد الجلسة مع الحكم محمد عادل والذي نفى بأنه لم يصدر منه أي حديث أو لفظ مع حكم الفار مثلما تردد وعلى اللجنة أن تظهر التسجيل أو يتم إرساله إلى النيابة.

وتابع المصدر: تصريحات محمد عادل خلال الجلسة كانت صادمة لذلك سيحقق الاتحاد مع اللجنة وسيتم التدخل لحل الأزمة لاتخاذ القرار المناسب.

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