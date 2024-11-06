الرياضة - 11:20 - «آخر تحديث» لـ سعر الذهب.. هل أثر انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا على «الأصفر»؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:20 مساءً - حالة من الترقب تنتاب سوق الصاغة بشأن سعر الذهب، وما ستسفر عنه الأيام القادمة حول حالة سعر الذهب بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسته الديمقراطية كمالا هاريس.

حول هذه الحالة من عدم اليقين بشأن سعر الذهب قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب الأسبق، إن سعر الذهب العالمي شهد خلال اليوم الأربعاء، تراجعًا بقيمة 20 دولارًا للأونصة، بعد أن تم إعلان فوز المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، وفقًا لنتيجة فرز المجمع الانتخابي، إذ سجل سعر الأونصة قيمة 2700 دولار بدلًا من 2720 دولارًا.

سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن في سوق الصاغة بختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بحسب آخر تحديث، حيث وصل سعر الذهب عيار 21، 3775 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

وعن مصير سعر الذهب بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، قال «أمين»، في تصريحات له، إن سعر الذهب العالمي سيشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام القليلة القادمة، ثم سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع نهاية العام الجاري 2024 متأثرًا بالأحداث الجيوساسية والوضع الاقتصادي العالمي.

وختم: «يمكن أن يتخطى سعر الأونصة 2800 دولار».

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــا.

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3954.75 جنيه للبيع، و3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3775 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2516.75 جنيه للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2157.25 جنيه للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء في الأسواق نحو 1617.75 جنيه للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30200 جنيهًا للبيع، و30080 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2661.2 دولار للبيع، و2660.93 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4314.25 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3954.75 جنيه 3939 جنيهًا عيار 21 3775 جنيهًا 3760 جنيهًا عيار 18 3235.75 جنيه 3222.75 جنيه عيار 14 2516.75 جنيه 2506.75 جنيه عيار 12 2157.25 جنيه 2148.5 جنيه عيار 9 1617.75 جنيه 1611.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 30200 جنيهًا 30080 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2661.2 دولار 2660.93 دولار