دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم 2-1 على النجم الأحمر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق النجم الأحمر الصربي أمام برشلونة بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب ريد ستار ستاديوم، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 13 غن طريق اينييجو مارتينيز، ثم تعادل اينييجو مارتينيز للنجم الأحمر في الدقيقة 27 ثم أعاد اللاعب روبرت ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة بهدف ثان في الدقيقة 43

النجم الأحمر الصربي، كلمتك

أعلن المدرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه لمباراته أمام نادي سرفينا زفيزدا الصربي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

الدفاع: كوندي، كوبارسي، إنييجو مارتينيز وجيرارد مارتن.

الوسط: كاسادو، دي يونج، لامين يامال، بيدري ورافينيا.

الهجوم: ليفاندوفسكي.

تشكيل النجم الأحمر أمام برشلونة

وبدأ فريق النجم الأحمر مباراته أمام برشلونة بتشكيل مكون من

ماركو ليليتش - يونج وو سيول - أوروس سباييتش - ناصر دجيجا - ميلان روديتش - جيولور كانجا - تيمي ماكس - رادي كرونيتش - سيلاس كاتومبا - أندريا ماكسيموفيتش - شريف ندياي

برشلونة يفوز على بايرن ميونيخ

كان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث سجل الفريق الكتالوني أربعة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

في المقابل، يدخل النجم الأحمر المباراة بعد هزيمة قاسية أمام موناكو الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب "لويس الثاني".

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