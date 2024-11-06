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الرياضة - 09:53 - ترامب: حققنا نصرا كبيرا وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:53 - ترامب: حققنا نصرا كبيرا وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:53 - ترامب: حققنا نصرا كبيرا وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:53 صباحاً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها عن دونالد ترامب: «ما حققناه يعد نصرا عظيما للشعب الأمريكي وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى»، لافتا إلى أنهم أمام لحظة رائعة ونشهد أفضل حركة سياسية في التاريخ.

وتابع ترامب: «حققنا نصرنا كبيرا وسنحصد 305 من الأصوات»، موضحا أن الولايات المتحدة أعطتهم قوة وتكليفا كبيرا ولقد عدنا مرة أخرى للسيطرة على مجلس الشيوخ.

وأضاف ترامب: «لقد صنعنا التاريخ لبلادنا ولقد حققنا نصرا سياسيا لم تشهده الولايات المتحدة من قبل»، مشيرا إلى أنه سيواصل السيطرة على الكونجرس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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