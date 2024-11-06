الرياضة - 09:53 - ترامب: حققنا نصرا كبيرا وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:53 صباحاً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها عن دونالد ترامب: «ما حققناه يعد نصرا عظيما للشعب الأمريكي وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى»، لافتا إلى أنهم أمام لحظة رائعة ونشهد أفضل حركة سياسية في التاريخ.

وتابع ترامب: «حققنا نصرنا كبيرا وسنحصد 305 من الأصوات»، موضحا أن الولايات المتحدة أعطتهم قوة وتكليفا كبيرا ولقد عدنا مرة أخرى للسيطرة على مجلس الشيوخ.

وأضاف ترامب: «لقد صنعنا التاريخ لبلادنا ولقد حققنا نصرا سياسيا لم تشهده الولايات المتحدة من قبل»، مشيرا إلى أنه سيواصل السيطرة على الكونجرس.